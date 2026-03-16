石川県内の公立小学校ではこの春、9240人の6年生が門出の日を迎えます。金沢市内でも16日、24の小学校で卒業式が行われました。金沢市末町の犀川小学校では、6年生31人が卒業の日を迎えました。式では児童一人ひとりに卒業証書が手渡された後、米田寛子校長が、「一歩前に踏み出す勇気を持って、困難を乗り越える経験を重ねていってほしい」とはなむけの言葉を贈りました。児童「少し緊張して上手くできなかったこともあるけど、最