新世代Ｊ―ＰＯＰボーイズグループ「ａｏｅｎ」が１６日、都内でセカンドシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを行い、先輩グループ「＆ＴＥＡＭ」のＦＵＭＡがサプライズＭＣを務めた。ＨＹＢＥ傘下のＪＣＯＮＩＣが手がける７人組。後輩グループの晴れ姿を見届けようとＦＵＭＡがサプライズＭＣとして登場すると、会場の「ａｏｒｉｎｇ（アオリン＝ファンネーム）」からはどよめきと黄色い歓声が上がった。ＦＵＭＡは