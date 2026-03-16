BIGBANGのメンバーとして活躍したT.O.P（チェ・スンヒョン）が、日本ファンコミュニティ「T.O.P JAPAN OFFICIAL FAN COMMUNITY」をきょう16日午後6時に開設。2013年に発表したソロ曲「DOOM DADA」以来、約13年ぶりとなるソロ活動の始動を予告した。【動画】T.O.Pの進化を感じる…13年ぶり帰還へT.O.Pは、グローバルグループとして世界的なムーブメントを巻き起こし、唯一無二の中低音ラップで音楽史に強烈な印象を残した。今回