◆大相撲春場所９日目（１６日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・隆の勝（湊川）を寄り切り、７勝目を挙げた。右の上手を取りに行き、取れなかったが、突き押しを耐え、右を差して押し切った。首位に立っていた相手を２敗に引きずり下ろした。６日目に東前頭３枚目・平戸海（境川）、７日目には西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に、力強い速攻で波に乗ってきたように見えていたが、前日は東前頭４枚