タレントのミッツ・マングローブが１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に月曜レギュラーの“盟友”マツコ・デラックスの代役として出演。２月に首の脊髄圧迫の手術を受け、休養中のマツコの近況を報告する一幕があった。この日、コメンテーター席に座ったミッツは共演の株式トレーダー・若林史江さんに「ミッツさんは縦に大きいから。横に大きい人（マツコ）は容積的に大きいから」と言われる