◆大相撲春場所９日目（１６日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、関脇・高安（田子ノ浦）を押し出し、連敗を３でストップした。過去３勝１敗の相手に、低い姿勢を終始崩さず、攻めきった。ようやく４勝目だ。横綱昇進がかかった場所で、思うように白星が挙げられていない。前日も西前頭４枚目・隆の勝（湊川）に押し込まれてからの引き技に、あっけなく前に落ちた。これまでは見られなかった負け方に館内も