北海道千歳市の市立千歳市民病院は１６日、入院する９０歳代の男性患者に看護師が薬を誤って投与し、死亡させる事故があったと発表した。発表によると、１３日午前４時半頃、男性が痛みを訴えたため看護師が鎮痛剤を投与しようとしたところ、保管庫から誤って強心薬を持ち出し、投与したという。すぐに投与を中止し、救命措置を行ったが、男性は約２時間後に死亡した。同院の伊藤昭英院長は同日開いた記者会見で「患者とご遺