将来、別荘やセカンドハウスなどの不動産を所有したいと憧れている方もいらっしゃるかもしれません。 一般的に、不動産は使わないまま放置し続ければ、傷みや劣化の進行が早まります。それを防ぐために、一定の維持費等を負担して、利用時に快適な状態を保てるよう、適切に維持管理する必要があります。 本記事では、別荘などで一般的にかかる維持費の内容や、仮に別荘を不動産信託した場合に覚えておきたいポイントなど