一見、外からは簡単そうに見えても、複雑なプロセスが業務フローのなかでの重要な柱が暗黙知となっているケース。ベテランの退職と人材不足が一気に押し寄せると業務のフローが継承されずに、継続性や再現性が失われる。付け刃で実施した施策では、時間が経過すると品質やパフォーマンスの低下が起こってくる。日立ソリューションズ東日本が16日より提供を開始したDX羅針盤サービスでは、イベントログを収集しプロセスの過程から課