第６回ＷＢＣの準々決勝で敗退した日本代表が１６日午後に帰国。ＭＬＢ所属選手を除くＮＰＢ組、チームを率いた井端弘和監督（５０）らは成田空港で大勢のファンに出迎えられた。悔しい結果に終わったとあって表情は一様に硬いままだったが、大谷（ドジャース）や鈴木（カブス）、メジャー移籍したばかりの岡本（ブルージェイズ）、村上（ホワイトソックス）まで招集に成功した井端監督が抱えていた重圧は、やはり想像を絶する