東京地下鉄（以下、東京メトロ)、KDDI、サイエンスアーツの3社は3月16日、2028年3月末までに東京メトロ全171駅の改札口にIP無線インカムアプリ「Buddycom（バディコム）」のコール機能を活用した遠隔案内端末を順次導入することを発表した。今回の端末導入により、駅社員が離れた場所からでも的確に利用者対応が可能となり、多様化する利用者ニーズに応じた質の高いサービス提供につなげるという。取り組みの第1弾として、3月16日