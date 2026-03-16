座りにいきたい。全席プレミアムシートに癒やされる映画館今回紹介するのは、西武新宿駅から徒歩1分のところにある知名度の高い映画館「１０９シネマズプレミアム新宿」の…“座席”！座席は映画体験を左右する重要な存在。ポジションや設計が違うだけで、没入感はもちろん、作品そのものに対する印象が変わるほどだと、映画大好きライターの私、コスギは感じています。 映画館に足を運び続けてきた私が考える「いい椅子」の