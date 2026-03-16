古都として知られる鎌倉は、オーシャンビューカフェ＆レストランが充実している「海辺の街」でもあります。ここでは、眺めだけでなくリゾートムードにどっぷり浸れる、雰囲気の良い人気店をピックアップ。特等席でのんびりリラックスタイムを過ごすことができる3店舗を紹介します。遮るものが何もない大パノラマに出会える／Double Doors NAVY七里ガ浜の海辺には、おいしいごはんを食べながら海をぼんやり眺められるカフェが複数あ