学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表す施設は？意外と難しいこのクイズ。「🏋️‍♂️🕛🔑💪🌍」が表す施設は一体なんでしょうか？ヒントは、"いつでも"通えるフィットネスジムです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい