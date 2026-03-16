月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は乃木坂46の岩本蓮加さんにさらに美を磨くための新習慣について聞いてみました。もうすぐ新生活が始まる人も多いこの季節。れんたんが最近、美容のために新たに習慣づけ始めたことって？美容新習慣徐々に暖かい日も増えてきて、春が近づいてきた感じでウキウキしますね！ そんな私が最近始めた新習慣は全身保湿。顔の保湿はかなり力を入れているので自信があるんですが、ボディは手