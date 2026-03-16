第24週「カイダン、カク、シマス。」#11610年が経ち、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】夢か幻か…吉沢亮、渾身の演技に疑問も吹っ飛ぶ。ありがとう、錦織さんヘブンは子供たちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復する日々。トキはそ