蔵王温泉スキー場に15日から沖縄の中高生が訪れ、地域交流やスキー教室などを行いました。子どもたちは初めてのスキーに、苦戦しながらも終始笑顔を見せて楽しんでいました。この催しは首都圏を拠点に活動している団体と、山形市の蔵王に本社がある高見屋グループが共同で主催したものです。招待されたのは沖縄に住む中高生ら20人です。16日は蔵王温泉スキー場で夕方までスキー教室が開かれ、