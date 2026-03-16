週明け１６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３６８．４２ポイント（１．４５％）高の２５８３４．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４４．８４ポイント（１．６７％）高の８８１６．３２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は２６４４億５３４０万香港ドル（約５兆３７８９億円）に拡大している（１３日は２４６５億４２１０万香港ドル）。中