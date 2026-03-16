グレカーレに2タイプの限定車マセラティ・ジャパンは、ミドルサイズSUVの『マセラティ・グレカーレ・モデナ』をベースとした特別仕様車『グレカーレ・クリスタッロ』と『グレカーレ・ルミナブルー』を発売する。【画像】フォーセリエ仕立てのマセラティ・グレカーレ特別仕様車たち全64枚両モデルは、マセラティのカスタマイズプログラム『フォーリセリエ』を通じて、それぞれ異なる美のテーマを表現した限定車で、『クリスタッロ