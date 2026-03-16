16日、沖縄県名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、21人が海に投げ出され、2人が死亡しました。転覆現場近くの漁港から中継です。辺野古漁港にえい航された2隻の小型船は、16日午後から陸上へ引き揚げる作業が行われています。港では事故直後、救助された高校生らへの応急手当が行われ騒然とした様子でした。海上保安庁によりますと2隻が転覆したのは、アメリカ軍キャンプ・シュワブがある辺野古崎の先端から沖に出た辺りです