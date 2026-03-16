富山県教育委員会は、氷見高校の入学者を2027年度から全国募集とすることを検討します。全国募集となれば、県立高校では南砺平高校に続き2校目です。きょうの県議会予算特別委員会で、新田知事は。新田知事「宿舎の確保など、生活支援体制が整う見込みが立ち、令和9年度からの県外生徒の受け入れが可能となった旨、先月県教育委員会に正式に報告があったところです」と述べて、氷見高校の全国募集に前向きな姿勢を示しました。少子