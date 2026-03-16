１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」のライト級王者・細川一颯が１５日、自身のＸを更新。その投稿が反響を呼んだ。安田大サーカスのクロちゃんが細川と交際中のＡＢＥＭＡ・瀧山あかねアナウンサーとの写真とともに「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返ししたしんよー！」とつづった投稿に反応する形で「美味しくて全部