気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。東京タワーを望む絶好のロケーションで、春のピクニックを楽しむ様子を公開しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】東京タワーをバックに春ピクニック「日差しが暖かくて気持ちいい季節だね〜」投稿では「青空が綺麗だったのでピクニックへ」と綴り、春の暖かな日差しを楽しむ様子がうかがえます。公開された写真で穂川さんは、淡いベージュのオフショルダートッ