転覆した船2隻をえい航する海上保安庁の職員ら＝16日午後1時26分、沖縄県名護市の辺野古漁港「信じられない」。沖縄県名護市の辺野古沖で船2隻が転覆した16日の事故。現場は米軍普天間飛行場（宜野湾市）の移設予定地近くの海域だった。亡くなった同志社国際高の生徒らは、移設工事を見学するため海上に出ており、船の関係者らは「平和学習中の若い命が失われ、ご遺族に申し訳ない」と声を落とした。辺野古移設に反対する団体