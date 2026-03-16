中国国家税務総局がこのほど発表した税収データによると、1〜2月に中国の科学技術イノベーションは良好な発展の勢いを保ち、多方面で明るい兆しが見られた。光明日報が伝えた。イノベーション関連産業は急速に発展している。請求書データによると、中国のハイテク産業の売上高は前年同期比16．1％増となり、引き続き比較的速い成長を維持した。うち、ハイテクサービス業の売上高は前年同期比17．2％増で、特に科学技術仲介サービス