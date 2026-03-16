3月16日に得た情報によると、中国が主導して策定した国際標準「グリーン物流活動の実践事例」が先ごろ正式に発表されました。この標準は、輸送・保管・荷役・搬送・包装・流通加工・配送・情報処理などの物流全工程を対象とし、資源の集約的利用、低炭素化、資源の循環利用、環境保護、労働安全衛生の5つの観点から、15カ国・28企業が提供した計83件の実践事例を提示しており、うち26件は中国からのものです。本標準は各事例が達成