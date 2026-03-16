イラン革命防衛隊は3月15日、イスラエル攻撃に射程が2000キロを超える中距離弾道ミサイル「セジル」などを使用したと発表しました。このほか、「エマド」「ホラムシャフル」「ヘイバル・シェカン」などの中距離弾道ミサイルも使用されました。 一方、イスラエル軍は「過去24時間でイラン西部と中部の軍事指揮センター、防空網、兵器製造・貯蔵施設など200カ所余りの目標に対し攻撃を行った」と発表しました。（提供/CGTN Japanese