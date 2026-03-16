NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。「織田が上洛している隙に尾張と美濃を攻められたのに」過去大河と一線を画す＜黒い家康＞に視聴者興奮３月15日に放送された第十回「信長上洛」で、稲葉山城に居城をうつした信長。その元へ、足利義昭を擁して上洛するように明智光秀が依頼にやってきます。当初、小一郎と竹中半兵衛が光秀に応対しましたが、共通して”ある役”を演じた3人が集ったことで興奮する視聴者