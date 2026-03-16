自転車や電動キックボードで悪質・危険な運転をすると「行政処分」の対象に！香川県警は2026年3月9日、自転車と電動キックボードで酒気帯び運転をしたとして、香川県内に住む50代の男性と40代の女性のそれぞれを、運転免許停止処分にしたと発表しました。県警によると、高松市内に住む50代の男性は2025年12月、県内の路上において酒気を帯びた状態で自転車を運転し、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。その際、男