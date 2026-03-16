◆ 白球つれづれ2026・第11回WBC（ワールドベースボールクラシック、以下同じ）連覇を狙った侍ジャパンが準々決勝で敗退した。メジャーのスター選手を揃えるベネズエラと壮絶な打撃戦を展開。一時は森下翔太選手の3ランなどで3点をリードしたが、中盤以降、ベネズエラの強力打線の反撃を許し今大会から姿を消した。一夜明けのスポーツ各紙を見ると、井端弘和監督の退任と、後任人事に着目。一部では松井秀喜氏や栗山英樹前侍