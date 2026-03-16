Image: Shutterstock パイナップルはお好きですか。私は生のパイナップルが苦手です。口の中がピリピリするから。でも、私の家族はピリピリしないらしくパイナップルが大好きみたいなんですよね。私だけが苦手なので、アレルギーなのかと思っていましたが、違うんですって。IFLSによると、あの現象はパイナップルが口の中をちょっと攻撃しているからなんです。パイナップルは口の中を刺すパ