8回にソト、9回の最後の打者の見逃し三振も…■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）“頂上決戦”で、まさかの終わり方だった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝でドミニカ共和国代表は米国代表に1-2で惜敗した。9回2死からヘラルド・ペルドモ内野手（ダイヤモンドバックス）が見逃し三振を喫した判定に日本のファンも激怒している。1点を追う9回2死、フルカウントからペルドモは低めへ落ちる