韓国生まれのキャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”とコラボレーションしたイベント「ESTHER BUNNY × LUMINE EST SHINJUKU」が、3月19日（木）〜4月13日（月）の期間、東京・新宿にあるルミネエスト新宿で開催される。【写真】エスターバニーがモデルに!? 「スライ」などSSコーデを紹介■テーマは“新生活応援”今回開催される「ESTHER BUNNY × LUMINE EST SHINJUKU」は、“新生活応援”をテーマに、エスターバニ