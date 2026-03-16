職員などへのパワーハラスメントが問題となっている西川町の菅野大志町長。西川町では来月町長選挙が予定されていますが、菅野町長はきょう、出馬については明言しませんでした。 菅野町長は記者から、出馬をまだ決定していないのかを問われると「はい。反省しておりまして…」と答えたほか、出馬する意向はあるのかとの問いに対しては「もう少し時間をいただきたい」「熟慮し後援会と相談して判断する」と話しました。 菅