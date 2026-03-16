福岡中央署は16日、福岡市中央区伊崎付近の歩道上で15日午後7時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から胸ぐらをつかまれるなどの暴行事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50〜60歳くらい、ニット帽、メガネを着用。