山口・田布施町は16日、消防団車両3台が車検切れの状態で公道を走行していたと発表しました。田布施町総務課によりますと、16日、消防団から車検切れの疑いがあるとの連絡を受け確認したところ、1台が去年3月1日で車検が切れていることが発覚、その他の車両も確認したところ、他の2台の車検切れが発覚したということです。車両は田布施町が購入し消防団が使用していて3台は、車検切れの状態であわせて14回公道を走っていたというこ