物価高が続くなか、岐阜市で税込550円の“ワンコインランチ”を17年間据え置いているイタリアンレストランがあります。本格パスタがこの価格。なぜ値上げしないのか、その舞台裏を追いました。 ■物価高に逆行する激安ランチ JR岐阜駅から車で約10分。創業18年目を迎えるイタリアンレストラン「だいにんぐかふぇROSSO」。岐阜市はモーニング激戦区として知られ、「ホットコーヒー」（480円）にボ