4月3日〜5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）にて、横浜スタジアムで開催する日向坂46『7回目のひな誕祭』とのコラボレーションが決定した。臨港パークで開催される、入場無料エリア「CENTRAL FIELD」で、CENTRAL×金村美玖による展示企画「記憶の欠片」を開催する。【写真】陽ざしに照らされた美しい金村美玖本展では、臨港パークの景観を活かしたランド