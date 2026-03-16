声優の落合福嗣が15日、自身のXを更新。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）が自宅で“おじいちゃんの顔”を見せる姿を複数枚公開した。【写真】「孫くんも幸せそう」父・博満氏の自宅での“おじいちゃんの顔”を公開した落合福嗣親子3代で自宅でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をテレビ観戦したとみられ、「野球の事はGoogle AIに聞く前にHIROMITSU ochi-AIに聞くとなんでも答えてくれる でも言ってる事難