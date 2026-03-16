野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミなどで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラに５―８で逆転負けを喫し、連覇は果たせなかった。日本は６大会目で初めて４強入りを逃した。日本は一回、大谷翔平選手（３１）（米ドジャース）が先頭打者本塁打、三回に森下翔太選手（２５）（阪神タイガース）が３ランを放ったが、救