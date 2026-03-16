厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は、会社員の扶養に入るパートらの社会保険料負担が生じる「年収130万円の壁」対策として、4月から年収の要件を緩和し、実質的に上限を引き上げる。現在は残業代を含めた金額で年収を計算するが、給与収入のみの場合は残業代を含めずに計算できるようになり、残業して年収130万円以上でも原則として扶養から外れなくなる。働き控えの解消につなげる狙い。「130万円の壁」は勤務先の従業員数