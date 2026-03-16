豊田通商がタイの子会社を巡って名古屋国税局の税務調査を受け、2021年3月期までの1年間で約65億円の申告漏れを指摘されていたことが16日、関係者への取材で分かった。国税局は、海外の子会社を通じた租税回避抑制を目的とする「外国子会社合算税制」を適用した。追徴税額は過少申告加算税を含め約5億円とみられ、既に修正申告した。直近の税務調査ではなく、2回前の21年の調査で判明した。豊田通商は「国税局から指摘を受けた