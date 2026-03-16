【ワシントン＝淵上隆悠】米国で放送事業を規制する連邦通信委員会のブレンダン・カー委員長は１４日、Ｘ（旧ツイッター）で、「『フェイクニュース』を流す放送局は免許更新の前に方針を正すべきだ」と述べた。トランプ大統領が対イラン軍事作戦を巡る報道に不満を述べたＳＮＳ投稿を引用し、政権の意に沿わない報道を行う放送局に「免許はく奪」をちらつかせて圧力をかけている。トランプ氏の投稿は、米紙ニューヨーク・タイ