アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計（ALMA）が天の川銀河の中心部の新たな画像を捉えた/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/S. Longmore/D. Minniti et al（CNN）科学者のチームが、天の川銀河の中心部にある冷たいガスの分布を示す、これまでで最も完全で高解像度の地図の作成に成功した。このガスは、恒星や惑星を生み出す原材料を含んでいる。また、この画像から得られる情報は、天文学者たちが太陽系の起源を理解する助けとなる可能性がある