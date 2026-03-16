今月11日、大阪の梅田で巨大なパイプが地表に突き出した事故で、様子を目撃した工事の関係者が取材に応じ、「10分間で1メートル隆起した」と当時の状況を証言しました。今月11日、大阪・梅田の路上で下水道工事のため地中に埋められていた巨大な鋼鉄製のパイプが、一時13メートルの高さまで突き出しました。その様子を近くで見ていたという工事関係者が16日、読売テレビの取材に応じ、当時の緊迫した状況を語りました。工事関係者