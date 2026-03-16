◆大相撲春場所９日目（１６日・エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を突き出し、勝ち越し。１敗で首位を堅持した。過去１５勝１１敗の相手に、土俵際に押し込まれたが、左に回り込みながら、かわした。前日は１敗同士で関脇・高安（田子ノ浦）と対戦。熱戦となり、頭をつけてすくい投げで勝利。安定した相撲で勝ち星を積み重ねている。元大関は、昨年九州場所では、東前頭２枚目