カーリング男子の世界選手権（２７日開幕、米国）日本代表のＳＣ軽井沢クラブが１６日、オンラインで会見。フォースの柳沢李空は「最高順位が７位。五輪のメダルを目指していくためには世界選手権で安定してプレーオフに行くことが必要。今回は予選６位以上を目指してしっかり戦っていく」と気を引き締めた。昨年１２月の五輪最終予選で敗れて今年のミラノ・コルティナ五輪出場には届かず。それでもチーム一丸で前を向き、既に