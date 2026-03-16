演歌歌手の梅谷心愛（こころ）が１６日、都内で３ｒｄシングル「星空のルビー」（１８日発売）の新曲発表会を行った。デビュー日前日に行って以来、２年８か月ぶりの新曲発表会。新曲のタイトルにちなみ、星空の演出ができる結婚式場で全５曲を披露した。現在１８歳。くすみグレーの着物を着て、初めてバージンロードを歩き「歩き方を一瞬忘れるような緊張感があった。まさかこの年齢で歩くとは」と回顧。歌唱中は星空の下に