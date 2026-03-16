ばんえい競馬所属の小北栄一調教師（６６）は３月１６日、帯広競馬１Ｒに出走させた管理馬マルホンポナ（牝４歳、臼杵龍美騎手騎乗）が１着となり、２００１年４月２１日の初出走以来、１万１１８４戦目で地方競馬通算１２００勝を達成した。