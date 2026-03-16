物価高が続くなか、名古屋市中川区で650円ランチを続ける焼き鳥店があります。ボリューム満点でご飯大盛り無料。なぜこの価格が実現できるのか、激安の秘密を取材しました。 ■激安ランチを続ける焼き鳥店 名古屋市中川区、JR八田駅近くの住宅街にある、創業27年の「焼とり 大山」。地元・愛知の食材や味付けにこだわる店です。 看板メニューの焼き鳥は、柔らかくジューシーな愛